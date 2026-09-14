В этом году в Украине соберут меньше картофеля: хватит ли урожая всем

Между тем цены на картофель пока продолжают снижаться.

Украина в этом году соберет меньший урожай картофеля по сравнению с предыдущим сезоном, однако дефицита продукта не будет, прогнозирует Минагрополитики.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, собранного урожая будет вполне достаточно для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка в картофеле.

"Ожидается, что в этом году производство картофеля составит около 12,5 млн тонн. Имеющегося объема более чем достаточно для внутреннего рынка. Население потребляет максимум 2–2,5 млн тонн в год. Остальная часть урожая традиционно используется в качестве семян и кормов в животноводстве", – говорит Высоцкий.

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Министр приводит данные Госстата, согласно которым средняя цена килограмма картофеля в настоящее время составляет около 14 грн. За последнюю неделю овощ подешевел на 5%, а за месяц потерял еще больше – 15%. Местами закупочные цены упали до 12 грн/кг.

В Минагро добавляют, что окончательные итоги сезона можно будет подвести после завершения уборочной кампании картофеля в Украине.

Цены на картофель в Украине – главные новости

Следует отметить, что оптом украинские производители отпускали картофель по цене 6–12 грн/кг еще в конце августа. При этом цены на продукт были в среднем на 37% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига предупредил, что отставание в урожайности картофеля в этом году может составить 30%. По его словам, в начале ноября, когда начнётся массовая уборка урожая и рынок осознает реальный недобор, цены неизбежно пойдут вверх.

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