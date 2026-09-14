Писториус объяснил, зачем россияне ударили по поезду у границы с Польшей

Путин знает, что такие действия создают опасность, говорит немецкий министр.

Удар дроном по поезду у украинско-польской границы – это просчитанная эскалация со стороны российского президента Владимира Путина с целью посеять страх в Европе. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Reuters.

"Важнее всего, чтобы мы оставались рассудительными, не позволяли себя спровоцировать, но в то же время не оставляли сомнений в том, что мы способны защитить себя и что мы не отступим, если ситуация обострится", – подчеркнул Писториус.

По мнению немецкого министра обороны, действия Путина опасны.

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"Он знает это, и поэтому он так поступает", – добавил Писториус.

Удар дрона по поезду возле "Ягодина"

Как сообщал УНИАН, 13 сентября российские захватчики нанесли удар дроном по локомотиву пассажирского поезда недалеко от украинско-польской границы на Волыни. Мониторинговая группа своевременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

По словам главы "Укрзализныци" Александра Перцовского, Россия в субботу и воскресенье атаковала железную дорогу: депо, станции, подвижной состав.

По данным "Укрзализныци", незадолго до удара по локомотиву на украинско-польской границе стоял дипломатический поезд. Среди его пассажиров были, в частности, советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС и бывшие европейские лидеры, в том числе экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Между тем в другом поезде, находившемся на этой же станции непосредственно во время атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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