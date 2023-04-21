Достигнута договоренность о создании в Польше Центра технической поддержки и обслуживания украинских танков Leopard.

В рамках встречи "Рамштайн" состоялось заседание "танковой коалиции". Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, Киев подписал с партнерами документ об обслуживании техники.

"Состоялось заседание "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали Протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технической поддержки и обслуживания украинских основных боевых танков Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников", - заявил он.

По словам министра, сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира.

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"Украинские воины умеют защищать свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", - подчеркнул Резников.

11-е заседание на базе "Рамштайн": что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, на военно-воздушной базе "Рамштайн" (Германия) проходит 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины.

В начале заседания министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что члены контактной группы уже предоставили более 55 миллиардов долларов на помощь безопасности для Украины.

Резников сообщил, что на сегодняшнем заседании "Рамштайн-11" будут рассматривать стратегию на 2023 год и текущие потребности Вооруженных сил Украины.

При этом спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что Украина ожидает от следующего заседания контактной группы решения по передаче истребителей F-16.

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