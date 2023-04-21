Опубликованы первые кадры со встречи.

В пятницу, 21 апреля, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином.

Встреча состоялась перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" в Германии.

В своем Twitter глава Пентагона отметил, что ему всегда приятно пообщаться с "моим хорошим другом и украинским коллегой".

Видео дня

"За последний год члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили Украине огромные возможности. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется", - отметил он.

Известно, что на повестке дня нового заседания "Рамштайна" будут стоять вопросы об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) Украине, а также вопрос необходимости предоставить украинским защитникам боевую авиацию.

Война в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем станет членом Альянса.

The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона написал, что Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывало планы ударов по российским силам в Сирии. Однако, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование.

Ночью 21 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed, в Киевской области работала система ПВО.