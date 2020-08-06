Социологи рассказали, какие партии могут попасть в Раду в случае досрочных выборов

20% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения.

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы партия «Слуга народа», которую готовую поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 5 августа.

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» отдали бы голоса 17,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию «Европейская солидарность» - 15,7%, за ВО «Батькивщина» - 10,4%. Радикальную партию поддержали бы 4,8% респондентов, 4,6% - партию «Сила и честь», 3,2% - Украинскую стратегию Гройсмана.

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Также отмечается, что половина опрошенных, которые выбирали партии, отметили, что абсолютно уверены в своем выборе, 38% - скорее уверены, 15% - не уверены.

По данным исследования, 20% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения.

Справка. Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров среди 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным другого опроса группы "Рейтинг", в Киеве лидерами электоральных симпатий являются партии "ЕС", "Слуга народа" и "УДАР".

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