В Киеве лидерами электоральных симпатий являются партии "ЕС", "Слуга народа" и "УДАР" - опрос

Более 10% киевлян не определились, за кого голосовать на местных выборах.

В Киеве лидерами электоральных симпатий в рейтинге политических сил на выборах в горсовет есть партии: «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «УДАР».

Таковы результаты опроса «Общественно-политические настроения киевлян», проведенного социологической группой «Рейтинг».

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Согласно этим данным, если бы выборы в горсовет состоялись сегодня, то за «Европейскую солидарность» отдали бы голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партию «Слуга народа» - 19,3% и партию «УДАР» - 17,1%.

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию «Батькивщина» - 5,7%, партию Шария - 5,0%, партию «Голос» - 4,6%, партию «Перемога Пальчевского» - 4,5%, партию «Сила и честь» - 3,0%, партию «Свобода» - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

При этом не определились, за кого голосовать, около 11% опрошенных.

По данным социологов, с августа прошлого года рейтинг «Слуги народа» имеет стабильную отрицательную динамику, а «Европейской солидарности» и «УДАР» - положительную.

Что касается выборов мэра Киева, то рейтинг по-прежнему возглавляет нынешний мэр Виталий Кличко, но он не побеждает одним туром.

Так, согласно данным телефонного опроса киевлян, Кличко сейчас поддерживают 41,7% лиц, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Далее рейтинг предложенных респондентам кандидатов выглядит следующим образом: Сергей Притула (от партии «Голос») набирает сейчас 11,6%, Ирина Верещук («Слуга народа») - 9,4%, Андрей Пальчевский (самовыдвижение) - 9,0%, Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») - 5,4%, Александр Попов (самовыдвижение) - 4,5%, Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа - за жизнь») - 3,5%, Александр Омельченко («Единство») - 3,3%, Андрей Ильенко ("Свобода") - 2,6%, Виталий Нестор («Батькивщина») - 2,1%, Борислав Береза (самовыдвижение) - 2,0%, Михаил Поживанов («Сила и честь») - 0,8%. «Другого кандидата» поддерживают 4,4%.

Не определились, кого из кандидатов поддерживать, 8,5% респондентов, еще 1,6% отметили, что не принимали бы участия в голосовании на местных выборах.

Справка. Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование 26-27 июля. Было опрошено 2 тыс. жителей Киева методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, ЦИК разъяснила вопрос участия организаций политпартий в формировании избирательных комиссий на местных выборах.

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