Опрос: сейчас в Раду попали бы четыре партии

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа" с поддержкой в 34%, далее идут "Оппозиционная платформа – По жизни" - 19%, "Европейская солидарность" – 15% и "Батькивщина" – 8%.

В Верховную Раду пройшли бы четыре партии, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свои голоса 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать)", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Согласно данным опроса, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы отдать свои голоса 19% респондентов, за "Европейскую солидарность" - 15%, за ВО "Батькивщина" - 8% из тех, кто примет участие в выборах и определился, кого поддерживать.

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Остальные партии не преодолевают проходной барьер в 5%, однако партия "Сила и честь" может получить 4% голосов избирателей, "Гражданская позиция" - 3%.

Радикальная партия Олега Ляшко, партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", Партия Шария, «Оппозиционный блок» получают по около 2% голосов избирателей.

Опросы совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля методом интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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