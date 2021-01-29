Президент поблагодарил Верховную Раду за поддержку соответствующих законодательных инициатив.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие законов о реформировании СБУ в первом чтении и о создании Бюро экономической безопасности, заявив, что Служба безопасности не будет «кошмарить» бизнес.

Об этом глава государства заявил в своем видеоблоге.

Он напомнил, что на этой неделе парламент принял немало важных документов, в том числе и закон о Бюро экономической безопасности и в первом чтении - о реформировании Службы безопасности Украины, и поблагодарил народных депутатов за поддержку этих законодательных инициатив.

«Это были важные пункты моей предвыборной программы. Мы обещали, что СБУ не будет заниматься экономикой. Мы обещали, что СБУ не будет «кошмарить» бизнес и предпринимателей. А значит, снова: мы это обещали - мы это сделали», - подчеркнул он.

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Реформа СБУ: что известно

28 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д).

В тот же день Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое будет принимать меры по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

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Автор: Константин Гончаров