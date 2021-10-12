По его мнению, она уже наблюдается в течение нескольких недель.

Отозванный с должности председателя Верховной Рады Украины внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков считает, что ВР ожидает "турбулентность".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

Отвечая на вопрос о том, наблюдается ли, по его мнению, в парламенте определенная турбулентность, в частности, учитывая ситуацию с его отставкой, Разумков сказал: "Будет ли турбулентность? Думаю, что будет. Мы ее наблюдаем в течение двух последних недель. Сначала это было рассмотрение вопроса, когда я находился на самоизоляции, - так называемого закона об олигархах. Мы знаем, что происходили грубые нарушения закона. Часть народных депутатов после этого вынуждены были обратиться и в правоохранительные органы".

Отставка Разумкова

7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За життя".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, высказал мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Закон об олигархах

23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 270.

Часть депутатов была недовольна специальной процедурой рассмотрения законопроекта, поскольку они не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-го - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Автор: Таня Поляковская