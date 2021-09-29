Он отмечает необходимость установления заказчиков и исполнителей преступления.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется на быстрые результаты расследования покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я надеюсь, что вскоре, очень быстро хотелось бы увидеть результаты этого расследования, будут названы заказчики, названы и арестованы те, кто непосредственно выполнял это покушение", - отметил председатель ВР.

Разумков также рассказал о недавних изменениях в его охране. "У меня сняли руководителя охраны, по непонятным для меня причинам", - сказал он и добавил, что у него работают те же охранники, которые работали с ним раньше, охрану ему не усиливали.

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Покушение на Шефира

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель. Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Таня Поляковская