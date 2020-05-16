Разумков прогнозирует рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме в ближайшее время

По словам председателя Верховной Рады, есть и другие инициативы - законопроекты о местных референдумах, народном вето, народной инициативе.

Законопроект о всеукраинском референдуме парламент может рассмотреть в ближайшее время.

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Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода. "Во вторник, если я не ошибаюсь, или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда был направлен первый законопроект из этого пакета о народовластии - об общенациональном референдуме. И я надеюсь, что в ближайшее время, там несколько недель, мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что это должен быть "наиболее сбалансированный и качественный законопроект".

Разумков рассказал, что на сегодняшний день есть и другие инициативы, которые будут вскоре разрабатываться и приниматься, - законопроекты о местных референдумах, народное вето, народную инициативу.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил о выходе на финальную версию первого законопроекта по ряду законопроектов, касающихся народовластия, - о всеукраинском референдуме.

Он выступил за проведение дискуссии между фракциями и группами по данному законопроекту, а также «внутреннего научного круглого стола». Затем, по его словам, законопроект необходимо перевести на английский язык, чтобы получить на него рецензии ведущих институтов, занимающихся вопросами народовластия в мире.

4 марта Информационное управление Аппарата Верховной Рады сообщил, что на общественное обсуждение выносится обнародованный на парламентском сайте проект закона «О всеукраинском референдуме».

Отмечалось, что это первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии, одобренный участниками рабочей группы по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

Общественное обсуждение должно было продолжаться до 18 марта включительно.