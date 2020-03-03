На сайте Рады появится законопроект о всеукраинском референдуме – Стефанчук

После обнародования проект закона будет вынесен на общественное обсуждение и обсуждение между фракциями и депутатскими группами.

Завтра на сайте Верховной Рады должен быть обнародован законопроект о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Законопроект о народовластии, о всеукраинском референдуме завтра будет вывешен для обсуждения на сайте Верховной Рады Украины", - сказал Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Стефанчук заявил о выходе на финальную версию первого законопроекта из ряда законопроектов, касающихся народовластия, - о всеукраинском референдуме.

Он выступил за проведение дискуссии между фракциями и группами по данному законопроекту, а также общественного обсуждения. Также законопроект необходимо перевести на английский язык, чтобы получить относительно него заключения иностранных экспертов.