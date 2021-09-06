Спикер Верховной Рады прокомментировал недавнее заявление советника главы Офиса президента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков жестко отреагировал на заявление внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, попытавшегося сравнить украинцев и беженцев из Афганистана.

В эфире телеканала "Украина 24" Разумков посоветовал Арестовичу "поехать в Талибан".

"Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер украинского парламента.

Что сказал Арестович

В своем недавнем интервью он попробовал сравнить украинцев и беженцев из Афганистана. В результате сравнение получилось не в пользу первых. "Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах, это образованная публика, которая проработала с западной коалицией, знает языки, часто образованнее, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет", - утверждает Арестович. И допускает, что в Украине беженцев смогут использовать как переводчиков.

Ранее Разумков уже комментировал другое заявление Арестовича, который предлагал переименовать Украину. Спикер Рады резко раскритиковал такую инициативу.

Автор: Юрий Годован