Председатель ВР надеется, что до конца текущей недели депутаты завершат рассмотрение поправок в законопроект о рынке земли.

Завтра планируется проведение двух внеочередных заседаний Верховной Рады.

Читайте также"Слуга народа" инициирует два внеочередных заседания Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что относительно проведения этих заседаний обратились народные депутаты.

Разумков подчеркнул необходимость включать в повестку дня внеочередных заседаний важные законопроекты, которые будут влиять на жизнь людей.

"Чтобы мы в очередной раз могли доказывать, что находимся в постоянной связи с обществом, а не живем на какой-то отдельной планете", - отметил председатель ВР.

Кроме того, он заметил, что "есть две инициативы". "И я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания, и мы проведем после пленарных заседаний еще два внеочередных с общим количеством вопросов - 14, если я не ошибаюсь", - сказал председатель ВР.

По его словам, как и на прошлой пленарной неделе, в сессионном зале с 12:00 до 13:00, а также после завершения очередного пленарного заседания, перед внеочередным - с 15:00 до 16:00, будет проводиться кварцевание.

Председатель ВР также выразил надежду, что на текущей неделе будет завершено рассмотрение поправок в законопроект, касающийся рынка земли. В частности, осталась 861 поправка.

Также на текущей неделе могут быть проведены и другие внеочередные заседания, но пока фракция не обращалась за подписными листами (для проведения внеочередного заседания необходимо взять подписные листы и собрать подписи минимум 150 народных депутатов - УНИАН).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк