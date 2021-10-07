Во время рассмотрения вопроса об увольнении Дмитрия Разумкова заседание ВР ведет народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Рассмотрение вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента началось со споров.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале рассмотрения вопроса Разумков заявил, что не будет председательствовать на заседании во время рассмотрения вопроса об отзыве его с должности председателя ВР, поскольку речь идет о конфликте интересов.

Затем было отмечено, что во время рассмотрения вопроса заседание будет вести, как ранее определил парламент, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Разумков предложил ему руководить процессом с рабочего места, поскольку, мол, все места в президиуме заняты, и трибуна парламента будет занята, видимо, подразумевалось, что за ней будут выступать народные депутаты по данному вопросу.

Читайте также"Нужно бороться со спамом": в "Слуге народа" анонсировали изменения в работе РадыВместе с тем первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук освободил свое место в президиуме для Гетманцева, а сам перешел в правительственную ложу.

Между Разумковым и Гетманцевым возник спор по поводу соблюдения норм Регламента ВР.

Подобный спор возник также с представителем президента в Конституционном суде Украины Федором Вениславським, который предлагал изменить работу парламента сегодня, в частности провести внеочередное заседание раньше, чем в 16.00.

Однако Разумков его "потролил", отметив, что, как конституционалист, он должен знать, что есть распоряжение председателя ВР, которым определено, когда начинается заседание, и это не может изменяться голосованием.

Также народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов обвинил Гетманцева в том, что его жена якобы работает помощником Стефанчука, который претендует на должность председателя ВР, и поэтому Гетманцев не может вести заседание из-за конфликта интересов.

Гетманцев не опроверг эту информацию, а лишь отметил: "Если бы был конфликт интересов, то я бы об этом сказал".

Отставка Разумкова

Как сообщал УНИАН, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР, и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

4 октября депутат от "СН" Алексей Устенко в комментарии УНИАН заявил, что фракция "СН" вскоре обсудит возможные кандидатуры на пост нового спикера ВР и его первого заместителя, которым может стать Корниенко. Потенциальный кандидат на должность председателя парламента - нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В тот же день Корниенко в комментарии УНИАН намекнул, что в случае делегирования командой президента, не откажется стать первым заместителем председателя парламента.

Автор: Надя Пришляк