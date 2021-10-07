Сегодня должны состояться очередное и внеочередное пленарные заседания парламента.

Народные депутаты сегодня рассмотрят вопрос об увольнении Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня должны состояться очередное и внеочередное пленарные заседания парламента.

На очередном заседании предусмотрено рассмотреть вопрос об отзыве Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Также запланированы к рассмотрению проекты постановлений о переименовании населенных пунктов.

Кроме того, планируется рассмотреть ряда ратификационных законопроектов, в частности, "О выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств", а также "О выходе Украины из Решения о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств" и "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией".

Вместе с тем сегодня депутаты рассмотрят проект постановления "О назначении внеочередных выборов Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области".

В 16:00 запланировано внеочередное заседание, на котором планируется рассмотрение семи вопросов, касающихся экономического развития страны и социальной защиты населения, в частности, законопроект об отмене повышения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугой лет.

Сегодня возле парламента, в частности, со стороны Кабмина и Мариинского парка, усилена охрана. Кроме того, улице Садовой стоят автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бригада спасателей.

Читайте такжеРазумков рассказал, что делают с депутатами, которые не хотят голосовать за его отставку

Отставка Разумкова: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР, и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

4 октября депутат от "СН" Алексей Устенко в комментарии УНИАН заявил, что фракция "СН" вскоре обсудит возможные кандидатуры на пост нового спикера Верховной Рады и его первого заместителя, которым может стать Корниенко. Потенциальный кандидат на пост главы парламента - нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В тот же день Корниенко в комментарии УНИАН намекнул, что в случае делегирования командой президента, не откажется стать первым заместителем председателя парламента.

5 октября Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Вопрос об отзыве его с должности будет рассматриваться 7 октября. Решено, что заседание парламента во время рассмотрения этого вопроса будет вести народный депутат от "СН" Даниил Гетманцев.

Автор: Надя Пришляк