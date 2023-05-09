Сегодня ночью россияне атаковали Киев и Украину ракетами.

Ракетную атаку по Киеву посол Британии в Украине пережидала на полу в коридоре. Об этом Мелинда Симмонс рассказала в своем Twitter.

"Еще одна ночная российская атака на Украину. Вечером спала на полу в коридоре без окон, поэтому не нужно было никуда перемещаться, когда очнулась от шума взрывов поблизости", - написала она.

Позже она добавила, что после ракетной атаки вышла посмотреть на утреннее небо в Киеве и опубликовала соответствующий снимок.

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"Новый день. Мы все еще здесь", - акцентировала Симмонс на то, что британские дипломаты остаются в Киеве.

Ракетная атака 9 мая - что известно

Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами. Воздушная тревога була объявлена по всей стране.

Взрывы слышали жители Киева, однако позже стало известно, что это работа украинской ПВО. В КГВА сообщили, что россияне выпустили по Киеву около 15 ракет, все их удалось сбить, однако в Голосеевском районе из-за падения обломков ракеты произошло возгорание на территории частного домовладения.

Всего РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, 23 из которых уничтожила наша ПВО. В Воздушных силах акцентировали, что информации о сбитии "Кинжала" во время сегодняшнего обстрела нет.

Тем временем украинцев предупредили, что сегодня РФ может продолжить ракетный террор, ведь 9 мая для оккупантов - сакральная дата.

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