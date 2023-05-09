Пока нет информации, что во время сегодняшнего обстрела была сбита ракета "Кинжал". Об этом сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Если бы было, мы бы уже сообщили. Нет информации, есть официальная информация в Генштабе, есть информация в воздушных сил. Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что мы в прошлый раз не слишком спешили сообщать о том, что сбит "Кинжал". Поэтому информацию надо ждать, на все свое время. Сейчас нет такой информации о работе баллистики", - сообщил Игнат в ответ на вопрос ведущего марафона.
Ракетная атака по Украине сегодня - что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты снова атаковали Украину. В 4 утра по всей стране раздалась воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что россияне выпустили 25 ракет, из которых 23 удалось уничтожить.
В частности, по данным КГВА, по Киеву противник выпустил около 15 ракет, ни одна из которых не достигла цели - ПВО успешно справилась с защитой столицы, прямых попаданий не допущено. Однако в результате падение обломков ракеты произошло возгорание на территории частного домовладения в Голосеевском районе столицы. Также обломки вражеской ракеты нашли на проезжей части в Шевченковском районе.