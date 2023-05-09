По словам представителя Воздушных сил, информацию надо ждать, на все свое время.

Пока нет информации, что во время сегодняшнего обстрела была сбита ракета "Кинжал". Об этом сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Если бы было, мы бы уже сообщили. Нет информации, есть официальная информация в Генштабе, есть информация в воздушных сил. Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что мы в прошлый раз не слишком спешили сообщать о том, что сбит "Кинжал". Поэтому информацию надо ждать, на все свое время. Сейчас нет такой информации о работе баллистики", - сообщил Игнат в ответ на вопрос ведущего марафона.

Ракетная атака по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты снова атаковали Украину. В 4 утра по всей стране раздалась воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что россияне выпустили 25 ракет, из которых 23 удалось уничтожить.

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В частности, по данным КГВА, по Киеву противник выпустил около 15 ракет, ни одна из которых не достигла цели - ПВО успешно справилась с защитой столицы, прямых попаданий не допущено. Однако в результате падение обломков ракеты произошло возгорание на территории частного домовладения в Голосеевском районе столицы. Также обломки вражеской ракеты нашли на проезжей части в Шевченковском районе.

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