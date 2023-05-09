Во вторник утром, 9 мая, в Украине после 4:00 была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом свидетельствует карта на сайте alerts.in.ua.
Мониторинговые паблики сообщают, что Россия могла осуществить пуски ракет стратегической авиацией из района Каспийского моря. Поэтому не игнорируйте тревогу, идите в укрытия.
05:07. В КГВА сообщают, что в окрестностях украинской столицы работает ПВО.
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05:04. Как сообщили в Киевской обласной военной администрации, в Киевской области гремят взрывы, работает ПВО.
04:57. Сообщается о взрывах в Киевской области. Предварительно — работа ПВО.
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