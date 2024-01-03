Украине нужны соответствующие ракеты для уничтожения командных центров агрессора.

После кровавых ударов РФ по украинским городам МИД Польши сделало жесткое заявление, призвав усилить давление на Кремль и предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Соответствующий призыв министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разместил в Твиттере (X). Глава МИДа настаивает на необходимости не допустить поступления контрабандным путем соответствующих запчастей и прочего на территорию РФ, чтобы агрессор не имел возможности производить новое оружие. Польский министр также настаивает на необходимости помочь Украине с соответствующим вооружением.

"Мы должны ответить на последнее наступление на Украину понятным Путину языком: усилив санкции, чтобы он не мог создавать новое оружие с контрабандными компонентами, и предоставив Киеву ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожать пусковые площадки и командные центры", - подчеркнул он.

Массированные ракетные удары оккупантов по Украине

Ночью и утром 29 декабря 2023 года РФ осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил почти 160 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131. Попадания произошли в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

Также массированные ударі враг нанес по гражданскому населению Украины в следующие несколько дней. Погибли десятки человек, ранены сотни. Среди погибших и пострадавших – дети. Много людей осталось без жилья. В частности, 2 января оккупанты атаковали территорию Украины "кинжалами" и другими ракетами. Из-за падения обломков и возгорания зданий в нескольких районах Киева повреждены дома, пострадали люди. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.

По данным президента Владимира Зеленского, за последние пять суток российская армия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов. Во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком президент отметил, что Украине нужно усиление ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ.

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