Нардепы хотят осудить недавние обстрелы израильских городов, которые привели к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Верховной Раде предлагают осудить деятельность радикальной исламской организации ХАМАС и признать ее террористической.

Об этом говорится в проекте постановления авторства нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

В частности, в документе говорится об осуждении обстрелов Израиля боевиками ХАМАС, приведших к гибели и ранениям людей. Генпрокурора инициаторы документа просят немедленно обратиться в суд с заявлением о признании радикальной деятельности ХАМАС, а Кабмин - в месячный срок разработать и подать в парламент законопроект о порядке признания террористическими организаций, действующих за пределами Украины.

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В пояснительной записке отмечается, что с 10 мая текущего года ХАМАС выпустила из Сектора Газа по меньшей мере 3100 ракет по израильским городам с единственной целью - нести смерть, разрушение и террор гражданскому населению. Как отмечают авторы, были нанесены удары по Иерусалиму и Тель-Авиву, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Сегодня организацию ХАМАС признают террористической Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония.

Справочно. Движение ХАМАС было основано 17 декабря 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады. За его созданием стояли отделения египетской организации "Братья-мусульмане" и Палестинского исламского джихада в Секторе Газа. В основу идеологии ХАМАС легла "Исламская хартия", принятая в августе 1988 года, в которой не признается право Израиля на существование и ставится цель создания палестинского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до основания Израиля в 1948 году.

В 2007 году боевики ХАМАС захватили власть в Секторе Газа после того, как в сентябре 2005 года Израиль эвакуировал все свои поселения и войска из сектора.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучило условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Автор: Иван Бойко