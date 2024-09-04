Рада провалила увольнение главы Фонда Госимущества Виталия Коваля

Виталия Коваля назначили председателем Фонда государственного имущества Украины в ноябре прошлого года.

Верховная Рада Украины провалила голосование за отставку Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что за данное решение проголосовало лишь 225 народных депутатов Украины.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Виталий Коваль подал заявление об отставке. По сообщению Ярослава Железняка, Коваль может перейти в Минагрополитики.

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"По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все же", - написал он в своем Telegram-канале.

Справка УНИАН. Виталий Коваль родился 28 июля 1981 года. Первое образование он получил в Тернопольской академии народного хозяйства, где изучал банковское дело.

В 2006-2019 годы Коваль был главой и соучредителем ряда предприятий, связанных с АПК, строительной и транспортной отраслями. Речь, в частности, об ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис" и ООО "РГС-Логистикгруп".

Известно, что Коваль - вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, а также член Национального олимпийского комитета Украины. Виталий Коваль женат, воспитывает двух дочерей.

Виталий Коваль - последние новости

Предпринимателя назначили председателем Фонда государственного имущества 21 ноября 2023 года.

До него эту должность занимал Рустем Умеров. Верховная Рада уволила его с должности председателя Фонда государственного имущества в сентябре 2023-го.

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