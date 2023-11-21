Данное решение поддержало 279 депутатов.

Верховная Рада сегодня, 21 ноября, проголосовала за назначение начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. По его словам, назначение Коваля на должность главы ФГИУ поддержало 279 депутатов.

Кто такой Виталий Коваль - основе факты биографии

Виталий Коваль родился в Ровенской области в городе Березное 28 июля 1981 года. Первое образование получил в Тернопольской академии народного хозяйства, где изучал банковское дело. Он закончил учебу в 2003 году со степенью магистра. В течение 2004-2006 годов Коваль работал по специальности, имел должность в кредитном департаменте Укргазбанка.

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В 2017 году новый глава Фонда госимущества получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

На протяжении 2006-2019 годов Коваль был главой и соучредителем ряда предприятий, связанных с аграрной, строительной и транспортной отраслями. Речь идет об ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгруп", ООО "ВОВ Монтаж" и ООО "Санако".

Коваль женат, воспитывает двух дочерей, является членом Национального олимпийского комитета Украины.

Назначение главы Фонда госимущества - последние новости

Ранее на посту главы Фонда госимущества был Рустем Умеров. На этой должности он находился с сентября 2022 года.

Позже, в сентябре 2023 года, Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя Фонда государственного имущества, которую он занимал с 7 сентября прошлого года.

Уже 6 сентября парламент принял решение о назначении Умерова на должность министра обороны Украины.

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