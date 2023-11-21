Верховная Рада сегодня, 21 ноября, проголосовала за назначение начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. По его словам, назначение Коваля на должность главы ФГИУ поддержало 279 депутатов.
Кто такой Виталий Коваль - основе факты биографии
Виталий Коваль родился в Ровенской области в городе Березное 28 июля 1981 года. Первое образование получил в Тернопольской академии народного хозяйства, где изучал банковское дело. Он закончил учебу в 2003 году со степенью магистра. В течение 2004-2006 годов Коваль работал по специальности, имел должность в кредитном департаменте Укргазбанка.
В 2017 году новый глава Фонда госимущества получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.
На протяжении 2006-2019 годов Коваль был главой и соучредителем ряда предприятий, связанных с аграрной, строительной и транспортной отраслями. Речь идет об ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгруп", ООО "ВОВ Монтаж" и ООО "Санако".
Коваль женат, воспитывает двух дочерей, является членом Национального олимпийского комитета Украины.
Назначение главы Фонда госимущества - последние новости
Ранее на посту главы Фонда госимущества был Рустем Умеров. На этой должности он находился с сентября 2022 года.
Позже, в сентябре 2023 года, Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя Фонда государственного имущества, которую он занимал с 7 сентября прошлого года.
Уже 6 сентября парламент принял решение о назначении Умерова на должность министра обороны Украины.