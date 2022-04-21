Рада проголосовала за отзыв народного депутата Виктора Медведчука из состава парламентского комитета.

Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв народного депутата Виктора Медведчука из состава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (под номером 7301) проголосовали 295 народных депутатов.

В этот комитет Медведчука делегировала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Задержание Медведчука:

12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 Уголовного кодекса Украины) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля его задержали. Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения Медведчуку на арест без возможности внесения залога.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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