Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв народного депутата Виктора Медведчука из состава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Как сообщает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (под номером 7301) проголосовали 295 народных депутатов.
В этот комитет Медведчука делегировала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Задержание Медведчука:
12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 Уголовного кодекса Украины) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.
В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.
27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
12 апреля его задержали. Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения Медведчуку на арест без возможности внесения залога.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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