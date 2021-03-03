Обнародована повестка дня сегодняшнего заседания.

Сегодня в Верховной Раде Украины заслушают отчет о деятельности Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, отчитываться будет исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

Также депутаты рассмотрят проект закона Об исчислении времени в Украине, которым предусмотрено отменить переход на зимнее и летнее время.

Кроме того, на повестке дня – проект закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно национального военного мемориального кладбища.

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Сегодня на рассмотрении и ряд законопроектов, которыми предлагается внести изменения в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Народные депутаты рассмотрят изменения в статью 12 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Также парламент рассмотрит изменения в некоторые законодательные акты относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

В повестку дня внесены законопроекты о внесении изменений в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола, а также по совершенствованию законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты и предотвращения незаконной охоты и о защите детей от наблюдения за охотой.

Народные избранники также планируют рассмотреть проекты законов об энергетической эффективности, о деятельности Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации и о государственной регистрации геномной информации человека.

Кроме того, предусматривается рассмотрение ряда проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

В повестке дня есть и законопроекты об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

Главные новости Украины и мира на утро 3 марта

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Автор: Надя Пришляк