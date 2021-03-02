В конце марта, как обычно, украинцы переместят стрелки часов, переходя на летнее время.

Каждый год в Украине переводят стрелки часов на летнее и зимнее время. Запланированный на 2021-й год переход на летнее время традиционно состоится в конце марта.

Когда Украина перейдет на летнее время 2021

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время, в частности, является последнее воскресенье марта.

Таким образом, перевод времени состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью стрелки часов следует переместить на один час вперед. Делать это принято в 3:00. Так что, вставать этим воскресным утром придется пораньше.

Почему ежегодно переводят время

Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня. Делается это, как поясняется, с целью экономии электрической энергии и ресурсов.

В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

Осенью 2020 года в Верховной Раде Украины инициировали законопроект об отмене перевода часов. В феврале 2021 года профильный комитет предложил парламенту поддержать соответствующий проект закона.

Влияние перевода часов на людей

Смена времени вызывает негативные последствия для человеческого организма. Ведь, привыкнув к одному распорядку дня, и в частности сна, многим людям сложно быстро перестроиться на другой режим.

У особо чувствительных людей может возникать усталость, раздражительность, перепады настроения, депрессия и даже активизироваться болезни. А у людей, страдающих от сердечно-сосудистых и хронических заболеваний, могут обостриться проблемы со здоровьем.

Как облегчить переход на летнее время

Читайте такжеПраздники в марте: какие даты будут отмечать украинцы в первый весенний месяцЧтобы минимизировать стресс от перехода на летнее время, стоит заранее готовить организм к изменениям. Так, за неделю следует начать чуть раньше ложиться спать и просыпаться, постепенно ежедневно "сдвигая" график на несколько минут.

Кроме того, врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе. Также рекомендуется придерживаться правильного рациона питания, в частности, исключить нагрузку на организм алкоголем и вредной пищей, пить много жидкости.

Еще одно важное условие – хорошо высыпаться. Взрослому человеку для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, детям-9-10 часов.

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Автор: УНИАН