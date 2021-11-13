Путин традиционно стал отрицать вооруженную агрессию против Украины.

Российский президент Владимир Путин возмутился проведением военных учений в Черном море и мягкой реакцией Европы на применение Украиной дронов Bayraktar с целью защиты позиций на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью Россия 24.

Глава Кремля отметил, что Минобороны РФ отправило в оккупированный Крым боевые б-51, однако, по его словам, сугубо для сопровождения иностранных военных самолетов на время "внеплановых учений США и их союзников".

Также в интервью пропагандистам Путин в очередной раз заявил, что Россия, мол, не является стороной конфликта, поскольку это не прописано в "Минских соглашениях", "и никогда с этим не согласится".

Читайте такжеВ следующем году Минобороны приобретет новые беспилотники Bayraktar"Теперь действующий президент бодро отчитывается, что они применяют Bayraktar. Это реакция. Но на это никто не реагирует, а в США вообще поддержали. Европа что-то такое неразборчивое сказала. А официальные лица Украины сказали: применяли и будем применять дальше. Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море", – посетовал президент России.

Он добавил, что из-за этих действий "складывается впечатление, что нам просто не дают расслабиться".

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что Украина должна прекратить называть Bayraktar "турецкими". По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

Автор: Яна Ставская