Политики провели телефонный разговор.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Читайте такжеЗеленский рассказал, в каком случае позвонит ПутинуОб этом сообщается на сайте Кремля.

Так, Путин и Меркель обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией "с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин".

"Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов", - пишет пресс-служба.

Российская вакцина от коронавируса: что известно

Вакцина Sputnik V, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалии Минздрава РФ, зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первой в мире, хотя ее клинические испытания продолжаются до сих пор.

Несколько стран вызвались взять российскую вакцину для собственных тестирований. К примеру, Венгрия стала первой в Европе, которая получила образцы этого препарата. Зато Евросоюз не собирается покупать ее.

Кроме того, в России зафиксировано по меньшей мере несколько случаев заражение COVID-19 после вакцинации.

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Автор: УНИАН