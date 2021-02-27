На улице Банковой собирается большое количество людей.

В центре Киева, возле Офиса президента, началась бессрочная акция в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Банковой собирается большое количество людей.

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По состоянию на 12.00 у Офиса президента уже присутствовали около 700 человек.

Участники собрания заявляют, что будут митинговать бессрочно, пока в деле Стерненко не будет достигнута справедливость - то есть его отпустят на свободу.

Также в центре Киева за соблюдением правопорядка наблюдает большое количество правоохранителей.

В начале улицы Банковой правоохранители тщательно проверяют личные вещи активистов, если они имеют при себе крупногабаритные предметы или сумки.

На Банковой, возле здания комитетов Верховной Рады активисты решили организовать пункт помощи митингующим, где им предложат горячие напитки, еду и медицинские средства.

У здания Офиса президента стоит авто со звукоусилительной аппаратурой.

Чего требуют протестующие

Вечером 23 февраля в Киеве и других городах Украины прошли масштабные акции протеста с требованием освободить общественного активиста Сергея Стерненко. После чего его сторонники заявили о бессрочных акциях.

Мужчину посадили в тюрьму по решению Одесского приморского суда на 7,3 года за разбой и незаконное обращение с оружием – в рамках дела о похищении депутата от партии Труханова "Доверяй делам" Сергея Щербича с целью завладения 300 гривнами. В то же время адвокаты заявили о ряде процессуальных нарушений, указав на отсутствие объективной стороны состава преступления, и считают дело политически мотивированным. Сам Стерненко неоднократно утверждал, что дело против него сфабриковали по заказу городского головы Одессы Геннадия Труханова. Также активист подозревал одесского мэра в заказе трех нападений на него.

Что известно о Сергее Стерненко

Сергей Стерненко – бывший лидер Правого сектора в Одессе, ныне общественный деятель и популярный политический блогер. За свою проукраинскую позицию активист неоднократно попадал в скандалы с одесскими политиками, известными своей открытой поддержкой действий России.

В мае 2018 года на Сергея Стерненко было совершено три покушения на жизнь После третьего случая парень смертельно ранил своего нападавшего. Открытые уголовные дела о нападениях рассматривались судами годами. Тогда как в мае 2020 года СБУ возбудила производство по факту гибели нападающего Стерненко Ивана Кузнецова.

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Автор: Виталий Саенко