Суд в Одессе сегодня назначил активисту наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

На сегодняшний вечер в связи с обвинительным приговором суда и заключением активиста Сергея Cтерненко заявлены акции протеста в более 20 городах Украины и ряде городов за рубежом.

Читайте такжеСуд приговорил Стерненко к семи годам заключенияОб этом сообщается в Facebook Сергея Стерненко. В сообщении содержится время и место собрания для людей, которые возмущены приговором одесском активисту.

"Харьков. 18:00 ОГА; Львов. 19:00, Площадь Рынок; Луцк. 18:00, прокуратура; Днепр. 19:00, областная прокуратура; Ивано-Франковск. 18:30 ОГА; Полтава. 19:00, ОГА; Ривне. 20:00, Майдан, возле памятника Шевченко; Кропивницкий. 18:30, площадь Героев Майдана; Тернополь. 20:00 ОГА; Винница. 19:00. площадь Небесной сотни; Одесса. 20:00. памятник Дюку; Черновцы, 18:00, Центральная площадь; Ужгород, 19:00, Театральная площадь; Запорожье, 19:00, ОГА; Кривой Рог. 18:00, на 95-м квартале у стелы Героев; Сумы. 18:00, памятник Шевченко; Житомир. 18:00 ОГА; Хмельницкий. 19:00, Майдан Независимости; Мелитополь. 19:00, возле Шевченко на площади Чернигов. 19:00, Красная площадь; Дрогобыч. 18:30, Стрыйская; Херсон. 19:00, площадь Свободы; Николаев. 19:30, ОГА", - говорится в сообщении.

Также сказано, что этот перечень не окончательный, и что "будут протестовать еще минимум 15 областей".

За рубежом акции анонсированы в Варшаве, Кракове (Польша), Чикаго (США), городе Малага (Испания).

Приговор Стерненку

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Димчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Мера пресечения не подлежит изменению, поэтому обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Димчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Справка УНИАН. В 2015 году в Одессе дома у Стерненка провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Щербич является партийцем и депутатом от партии "Доверяй делам", лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.

По мнению Стерненка, именно Труханов трижды заказывал нападения на него, а также по его указанию якобы и открыли это и еще ряд уголовных производств против активиста.

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Автор: Дмитрий Хилюк