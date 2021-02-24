Сергей Стерненко - участник Революции Достоинства, экс-лидер одесского "Правого сектора", один из инициаторов "мусорной люстрации" , человек, на которого покушались трижды, и в результате посадили в тюрьму на 7 лет.

Во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Что известно об общественном активисте, на которого нападали трижды, читайте в материале УНИАН.

Биография Сергея Стерненко

Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области.

Изучал правоведение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Получил степень магистра в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко, специальность – международное право.

Сергей Стерненко: активный участник Революции достоинства

В начале 2014 года Стерненко присоединился к активистам Евромайдана в Одессе, впоследствии возглавил его. Также участвовал в киевских событиях Революции достоинства. В частности – находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014-го.

Сергей Стерненко: активист «Правого сектора» и организатор «мусорной люстрации»

В первой половине 2014 года Стерненко возглавил одесский «Правый сектор», в рядах которого, в частности, боролся с наркоточками по реализации спайса в Одессе. В феврале 2017 года покинул "Правый сектор".

В апреле 2018 стал соучредителем общественной организации "Неравнодушные" в Одессе.

Участвовал в "мусорной люстрации" чиновников. Одним из них оказался Нестор Шуфрич, который в сентябре 2014 года приехал в Одессу на заседание "Оппозиционного блока".

Срывы концертов российских артистов

В 2014 году был одним из инициаторов срыва концерта Ани Лорак, которая не один раз выступала с концертами в России.

В 2017 году Стерненко приобщался к срыву выступления российского актера Константина Райкина, который открыто поддерживал аннексию Крыма.

Другая общественная деятельность Сергея Стерненко

Участвовал в пикетировании российского консульства, а также в блокаде оккупированного Крыма осенью 2015 года.

В 2016 году активист судился против одесской преподавательницы Елены Радзиховской, которая известна своими антиукраинскими высказываниями. Его иск частично удовлетворили.

Выступал против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра.

Видеоблог Сергея Стерненко

Сергей Стерненко ведет собственный видеоблог на YouTube, рассказывая о резонансных событиях в Украине.

Дело о похищении человека, за которое Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы

В 2015 году на Стерненко открыли дело по подозрению в похищении человека – Сергея Щербича, депутата партии "Родина". Стерненко обвинили в том, что он якобы похитил и избил Сергея Щербича, чтобы завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривнах. После нескольких дней в СИЗО его отпустили под залог в 60 тысяч гривень.

Спустя 6 лет, 23 февраля 2021, из-за дела о похищении Щербича одесский суд вынес Стерненко приговор – 7,3 года лишения свободы с конфискацией половины имущества. Сам Стерненко считает дело политически мотивированным.

Три покушения на Сергея Стерненко

Все три нападения произошли в Одессе в течение февраля-мая 2018 года.

Первое нападение

7 февраля 2018 на Стерненка было совершено нападение в Одессе возле его дома. Злоумышленники набросились и избили Сергея в подъезде его дома. После нападения он неделю пролежал в больнице.

После этого активист просил о государственной охране в полиции, но ему отказали.

Второе нападение

1 мая 2018 в Одессе на Стерненко было совершено вооруженное нападение. Сергей Стерненко и его девушка Наталья Усатенко намеревались посмотреть на митинг коммунистов, который должен был состояться возле оперного театра. Когда Стерненко выходил со двора дома, раздались два выстрела. Нападающий выстрелил ему из травматического пистолета в область шеи сзади. Злоумышленник был задержан на месте преступления, им оказался ранее судимый за разбой Абзал Байкумашев.

Третье нападение

24 мая 2018 в Одессе было совершено третье нападение на Стерненко и его девушку Наталью Усатенко. Один из двух нападавших, Иван Кузнецов, житель города Черноморское, был ранен ножом в сердце и живот, от чего умер.

После этого СБУ возбудила дело против Стерненко по факту убийства Кузнецова.

11 июня 202 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления за ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

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Автор: Денис Прядко