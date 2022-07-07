Соловьев заявил о том, что армия РФ намерена дойти до Приднестровья / Скриншот с видео

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины путинский пропагандист Соловьев назвал конкретные украинские территории, которые интересуют Россию.

Об этом сообщает "Дивогляд".

Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что армия РФ намерена дойти до Приднестровья.

"До Приднестровья, если быть точным", - заявил Соловьев в ответ на вопрос журналиста о том, куда именно планирует дойти захватническая армия РФ.

 Уточняя, журналист показал Соловьеву на карте Одесскую область и спросил: "Вы хотите прийти сюда? То есть забрать весь этот кусок Украины?".

На что Соловьев ответил утвердительно: "Да, до Приднестровья"

Итальянский телеведущий не смог сдержать эмоций и достаточно прямолинейно прокомментировал услышанное: "До Приднестровья? Господи, так Донбасс здесь не при чем! Донбасс – это просто повод. Вы хотите половину Украины и полностью забрать у нее Черное море. Вы думаете, что Украина позволит подобное? Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы, члены НАТО можем допустить подобную ситуацию? Это невозможно".

Война в Украине и "перлы" Соловьева:

11 июня 2022 года Соловьев предложил захватить страны-производители запчастей, которых не хватает России из-за санкций за вторжение в Украину.

22 июня 2022 года пропагандист Соловьев пригрозил НАТО Третьей мировой войной

Вас также могут заинтересовать новости: