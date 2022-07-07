На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины путинский пропагандист Соловьев назвал конкретные украинские территории, которые интересуют Россию.
Об этом сообщает "Дивогляд".
Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что армия РФ намерена дойти до Приднестровья.
"До Приднестровья, если быть точным", - заявил Соловьев в ответ на вопрос журналиста о том, куда именно планирует дойти захватническая армия РФ.
Уточняя, журналист показал Соловьеву на карте Одесскую область и спросил: "Вы хотите прийти сюда? То есть забрать весь этот кусок Украины?".
На что Соловьев ответил утвердительно: "Да, до Приднестровья"
Итальянский телеведущий не смог сдержать эмоций и достаточно прямолинейно прокомментировал услышанное: "До Приднестровья? Господи, так Донбасс здесь не при чем! Донбасс – это просто повод. Вы хотите половину Украины и полностью забрать у нее Черное море. Вы думаете, что Украина позволит подобное? Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы, члены НАТО можем допустить подобную ситуацию? Это невозможно".
Война в Украине и "перлы" Соловьева:
11 июня 2022 года Соловьев предложил захватить страны-производители запчастей, которых не хватает России из-за санкций за вторжение в Украину.
22 июня 2022 года пропагандист Соловьев пригрозил НАТО Третьей мировой войной.
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