Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что армия РФ намерена дойти до Приднестровья.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины путинский пропагандист Соловьев назвал конкретные украинские территории, которые интересуют Россию.

Об этом сообщает "Дивогляд".

Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что армия РФ намерена дойти до Приднестровья.

"До Приднестровья, если быть точным", - заявил Соловьев в ответ на вопрос журналиста о том, куда именно планирует дойти захватническая армия РФ.

Уточняя, журналист показал Соловьеву на карте Одесскую область и спросил: "Вы хотите прийти сюда? То есть забрать весь этот кусок Украины?".

На что Соловьев ответил утвердительно: "Да, до Приднестровья"

Итальянский телеведущий не смог сдержать эмоций и достаточно прямолинейно прокомментировал услышанное: "До Приднестровья? Господи, так Донбасс здесь не при чем! Донбасс – это просто повод. Вы хотите половину Украины и полностью забрать у нее Черное море. Вы думаете, что Украина позволит подобное? Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы, члены НАТО можем допустить подобную ситуацию? Это невозможно".

Война в Украине и "перлы" Соловьева:

11 июня 2022 года Соловьев предложил захватить страны-производители запчастей, которых не хватает России из-за санкций за вторжение в Украину.

22 июня 2022 года пропагандист Соловьев пригрозил НАТО Третьей мировой войной.

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