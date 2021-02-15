В тройку лидеров также попала Юлия Тимошенко.

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

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Отмечается, что на втором месте оказался бы лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которого поддерживают 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился.

На третьем месте – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%.

Далее идут сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Что известно об опросе

В течение 5-7 февраля 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Константин Гончаров