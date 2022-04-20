Шарль Мишель заявил, что ЕС стремится "максимизировать давление на Кремль".

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава украинского государства уверен, что нефтяное эмбарго в отношении РФ все же введут.

Об этом президент Украины сообщил по результатам встречи.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго. Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", – заявил Зеленский.

В свою очередь Мишель намекнул на небезосновательность надежд украинского президента. Он подчеркнул, что ЕС стремится "максимизировать давление на Кремль".

Как ранее сообщал УНИАН, Украина неоднократно призывала Запад ввести нефтяное и газовое эмбарго против России.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС работает над "умными механизмами", чтобы нефть могла быть включена в новый пакет санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

При этом в Германии заявили, что будут постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей. В частности, уже к концу 2022 года Берлин намерен полностью прекратить импортировать российскую нефть.

Отдельные международные компании уже отказываются от российской нефти.

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