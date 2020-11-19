Инцидент с фальшивым тестом на covid-19, который накануне встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым предоставил министр инфраструктуры Владислав Криклий, заставил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля принести извинения перед официальным Казахстаном.

Об этом сообщает 112.ua.

Ранее стало известно, что встреча с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 12 ноября состоялась без участия министра инфраструктуры Владислава Криклия, которого не пустили на встречу из-за обнаруженной подделки ПЦР-тестов. Согласно протоколу, лица, контактирующие с премьер-министром Казахстана, должны предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус. То, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности премьер-министра Мамина.

Как сообщалось против Владислава Криклия было заведено уголовное дело за схему откатов при сертификации газобаллонного оборудования для автовладельцев.

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Автор: УНИАН