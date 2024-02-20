Российский диктатор воспримет эту ситуацию, как свою победу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин воспримет прекращение американской военной помощи как явную победу России. Он будет считать, что это начало конца для Украины.

"Он (Путин – УНИАН) сказал Такеру Карлсону в печально известном интервью в начале этого месяца: "Если вы (США – УНИАН) действительно хотите прекратить военные действия, вам нужно прекратить поставки оружия. Все закончится в течение нескольких недель". Он уверен, что Россия победит, если Соединенные Штаты перестанут оказывать ей военную помощь. Задержка Конгресса с предоставлением военной помощи уже привела к тому, что украинские военные вынуждены все реже использовать артиллерийские снаряды, и есть риск, что на Украине закончатся ракеты ПВО, которые защищают украинское гражданское население от российских ракетных атак", - отметил профессор политологии Сиракузского университета и автора книги "Код путинизма" Брайан Д. Тейлор в интервью изданию Forbes.

При этом он указал, что неправда, что США делают больше, чем европейские союзники Украины.

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"Страны ЕС оказали больше помощи, чем Соединенные Штаты, а 22 европейские страны (включая Польшу, Германию и Великобританию) оказали больше помощи в пересчете на долю своей экономики, чем США", - заявил политолог.

По его словам, более 48 миллиардов долларов из 60, предназначенных для Украины, будут финансировать Пентагон – предназначены для закупки нового оружия для американских вооруженных сил, чтобы пополнить военные запасы США или заказать оружие для Украины у американских компаний, производящих оружие.

"Объем американской помощи Украине за последние два года составляет менее 0,16 % ВВП США - замечательная отдача от инвестиций в уничтожение вооруженных сил одного из наших главных противников. Украинцы сами воюют и гибнут, уничтожая российские вооруженные силы оружием, произведенным на американских и европейских заводах", - подытожил Тейлор.

Помощь США для Украины - главные новости

Отказ спикера Палаты представителей Майка Джонсона ставить на голосование законопроект о международной поддержке, в том числе для Украины объемом на около 60 млрд долларов, заставляет конгрессменов искать "план Б" для одобрения поддержки Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что всесторонняя поддержка Украины от США никуда не исчезнет.

Кроме того, аналитики ISW заявили, что несвоевременное оказание западной помощи, в частности, артиллерийским боеприпасам и критически важным системам ПВО, не позволили украинским войскам защитить Авдеевку от российских оккупантов.

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