Отмечается, что практически все боеприпасы, на которые больше всего полагается Украина, полностью созданы в США.

Соединенные Штаты Америки получают немалую выгоду, предоставляя помощь Украине. 90% всех средств, выделенных на поддержку, не идут в Киев, а остаются внутри страны.

Об этом написали в колонке для Time президент Йельского института лидерства СЕО Джеффри Зонненфельд и научный директор Института Стивен Тиан. Отмечается, что предоставление военной помощи Украине позволило США создать тысячи рабочих мест в минимум 38 штатах. Это обусловлено тем, что ведущие производители вооружения инвестировали миллиарды долларов в новые предприятия.

"Практически все боеприпасы, на которые больше всего полагается Украина, полностью созданы в США, начиная от "Джавелинов", изготовленных в Алабаме, и заканчивая управляемыми реактивными системами залпового огня (GMLRS), изготовленными в Западной Вирджинии, Арканзасе и Техасе. Не говоря уже о товарах меньшего размера, таких как приборы ночного видения, медицинские принадлежности и боеприпасы для стрелкового оружия, которые производятся в США. Любая дополнительная помощь Украине, вероятно, только еще больше поможет экономике США", – говорится в материале.

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Кроме того, Война в Украине "перезапустила" НАТО, что уменьшило относительное экономическое бремя США. Экс-президент Штатов, а сейчас и кандидат на этот пост, Дональд Трамп неединожды заявлял, что страны Европы делают недостаточный вклад в Альянс.

"До вторжения Путина в Украину только две европейские страны тратили более 2% своего ВВП на оборону. Сейчас 11 членов НАТО тратят на оборону более 2% своего ВВП, а некоторые члены, например Польша, тратят даже больше, чем США, в процентах от ВВП. По меньшей мере шесть европейских стран только в прошлом году увеличили свои расходы на оборону более чем на 10%, в том числе некоторые на 30%", – говорится в статье.

Не менее важным фактором называют и то, что российская военная мощь была уменьшена на 50% без единой потери со стороны военных США. Отмечается, что на помощь Украине было направлено лишь 5% американского оборонного бюджета и менее 1% общих государственных расходов страны. Такую же сумму Вашингтон ежегодно, тратит, например, на программное обеспечение для правительственных учреждений. Зато Россия тратит оборону 40% своего госбюджета.

При этом только за последние пять месяцев РФ потеряла по меньшей мере пятую часть своего военно-морского флота – по некоторым довоенным оценкам, это был самый мощный военно-морской флот в мире. И это несмотря на то, что у Украины даже нет полноценного военно-морского флота.

"Чтобы понять, почему США единственные, кто выиграет от помощи Украине, даже не нужно думать о том, что бы значило для Центральной Европы – не говоря уже о Тайване, и о глобальном экономическом кризисе – капитуляция перед жестокими имперскими амбициями Путина. (...) Поддержка Украины – это не просто акт мужества или даже милосердия. Поддержка Украины в наших личных интересах, и Америка выиграет больше всего от поддержки Украины", – резюмировали авторы материала.

Помощь Украине от США: важные моменты

В конце октября 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. В том пакете предусматривались и средства на поддержку Украины – около 60 млрд долларов. Однако пакет до сих пор не одобрен из-за внутриполитических процессов в Штатах.

Стоит отметить, что последний пакет помощи Пентагон выделял Украине в конце декабря 2023 года. На новую поддержку денег пока нет.

13 февраля 2024 года Сенат США поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Следующим шагом стала передача законопроекта на рассмотрение Палаты представителей.

Впоследствии спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование.

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