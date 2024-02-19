Брайан Тейлора отметил, что российский диктатор допустил ряд ошибок, которыми оттолкнул украинцев.

Российский президент Владимир Путин хочет, чтобы Украина находилась под его политическим контролем. Ряд его ошибок привел к тому, что даже лояльные ранее украинцы, отказываются от русского языка.

"Путин очень четко обозначил свои цели - он хочет, чтобы Украина находилась под политическим контролем России. Он неоднократно говорил, что считает ее искусственным государством. Он не против того, чтобы это государство имело номинальную независимость, если только оно не будет пользоваться этой независимостью и не попытается выйти из российской орбиты и присоединиться к Европе в политическом и экономическом плане. Когда Путин говорит о "денацификации", он имеет в виду пророссийское марионеточное правительство, а когда он говорит о "демилитаризации", он имеет в виду украинскую армию, которая слишком слаба, чтобы противостоять России", - отметил профессор политологии Сиракузского университета и автора книги "Код путинизма" Брайан Д. Тейлор в интервью изданию Forbes.

При этом он указал, что именно нападение РФ на Украину в 2014 году подтолкнуло Киев к Евросоюзу.

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"До этого момента России в целом удавалось манипулировать украинскими элитами, чтобы сохранить там российское влияние. Теперь же, благодаря собственным ошибкам - в 2014 году и тем более в 2022-м – он (Путин – УНИАН) потерял почти все украинское население, которое раньше было совершенно не против хороших отношений с Россией, если они будут на равных. Сейчас многие украинцы по возможности избегают русского языка, и все больше людей переходят на украинский", - объяснил эксперт.

Также он указал, что на данный момент Путин хочет получить не только политический контроль над Украиной, но и признание пяти областей Украины, которые Россия незаконно пыталась аннексировать.

"Эта территория больше, чем Швейцария и Австрия вместе взятые, и это, безусловно, крупнейший захват земель в Европе со времен Второй мировой войны. Думаю, он хотел бы завладеть также такими регионами, как Харьков и Одесса, и полностью отрезать все, что осталось от украинского выхода к Черному морю", - подытожил Тейлор.

Война в Украине - мнение экспертов

Аналитики Центра анализа европейской политики отметили, что российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на том, чтобы одержать полную победу над Украиной в войне, а не на достижении настоящего мира.

Отмечается, что успехи украинских сил в Черном море еще не являются стратегическими, и морская кампания не способна заменить наступление на суше. Аналитики добавили, что Черноморский флот РФ хоть и уменьшился, но остается "серьезной угрозой".

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