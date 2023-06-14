Украина отзывает голос за россиянина в Международной организации по стандартизации. Украинский представитель Олег Швыдкий, проголосовавший за это, будет отстранен.
"Мы отзываем голос. Швыдкий (глава ГП "УкрНДНЦ" Олег Швыдкий - УНИАН) будет отстранен", - об этом сообщили собственные источники УНИАН.
Украина поддержала кандидатуру россиянина в международной организации
Украинский представитель вместе с Россией, Ираном и Китаем проголосовал за россиянина, сотрудника "Газпром нефти" Сергея Баранова на кандидатуру главы комитета по арктическим операциям Международной организации по стандартизации.
В протоколе на официальном сайте учреждения указано, что за избрание россиянина на эту должность на два года проголосовали 14 стран, в том числе Украины. При этом против проголосовали Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Великобритания.
Воздержались при голосовании Австралия, Бельгия, Бразилия, Кипр, Франция, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Нидерланды, Португалия, Швеция и США.
Украину в данной в данной организации представляет национальный орган стандартизации ГП "УкрНДНЦ", который подчиняется Министерству экономики Украины.