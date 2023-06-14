В пресс-службе Минэкономики пока не объяснили, почему на втором году полномасштабной войны Украина поддержала российского представителя в международной организации.

Украинский представитель вместе с Россией, Ираном и Китаем проголосовал за россиянина, сотрудника "Газпром нефти" Сергея Баранова на кандидатуру главы комитета по арктическим операциям Международной организации по стандартизации.

Как сообщается в протоколе на официальном сайте учреждения, за избрание россиянина на эту должность на два года проголосовали 14 стран - Австрия, Аргентина, Бахрейн, Иран, Испания, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Таиланд и Украина.

При этом против проголосовали Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Великобритания.

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Воздержались при голосовании Австралия, Бельгия, Бразилия, Кипр, Франция, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Нидерланды, Португалия, Швеция и США.

Украину в данной международной организации представляет национальный орган стандартизации ГП "УкрНДНЦ", который подчиняется Министерству экономики Украины.

По состоянию на сейчас по просьбе УНИАН в пресс-службе Минэкономики не объяснили, почему на втором году полномасштабной войны Украина поддержала российского представителя в международной организации.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Украинский научно - исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНДНЦ") - является ведущей организацией в Украине в сфере стандартизации, которая признана на национальном, международном и европейском уровнях.

Россия в международных организациях - последние новости

Российская Федерация имеет множество представителей в различных международнх организация. Их используют обычно, чтобы блокировать работу учреждений и оказания помощи Украине.

Одна из крупнейших организаций, где есть Россия - Организация Объединенных Наций, а именно речь идет о Совбезе ООН, площадку которой Москва использует для своей пропаганды и лжи. Так, представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд и представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковали лицемерие России после агрессивной речи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Совбеза.

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