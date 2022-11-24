Якобы обсуждалась разблокировка экспорта в обмен на проведение обмена пленными.

Представители России и Украины встретились на прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными и возобновление экспорта российского аммиака.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, переговоры проходили при посредничестве ОАЭ и без представителей Организации Объединенных Наций.

По словам источников, российские и украинские представители отправились в столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября. В центре внимания во время переговоров разрешение России возобновить экспорт аммиака в Азию и Африку через украинский трубопровод, якобы в обмен на масштабный обмен пленными.

Видео дня

Два источника сообщили, что президент ОАЭ Мохаммед бен Заид аль-Нахайян посетил Москву в прошлом месяце, чтобы обсудить с президентом Владимиром Путиным возможность посредничества Абу-Даби в сделке по аммиаку.

Чиновники из Украины, России и ОАЭ не подтвердили агентству факт проведения такой встречи и не раскрыли детали. Лана Нуссейбе, помощник министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, в заявлении для СМИ отметила, что Абу-Даби по-прежнему твердо привержен поддержанию открытых каналов связи, диалогу и дипломатии для прекращения войны в Украине.

Экспорт аммиака из России

Экспорт российского аммиака осуществлялся по трубопроводу из российского Поволжья в украинский порт Пивденный (Одесская область). Далее через Черное море газообразный аммиак отправлялся международным покупателям.

После того, как 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины, развязав кровавую полномасштабную войну, экспорт был прекращен.

Экспорт аммиака не был предусмотрен и продленным накануне соглашением о зерновом коридоре, которым был восстановлен экспорт продовольствия из Украины по морским путям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что есть несколько условий для того, чтобы Россия возобновила экспорт аммиака. В частности, это обмен пленными и разблокировка Николаевского порта.

Вас также могут заинтересовать новости: