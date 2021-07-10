Выступление на церемонии закрытия учений американский офицер завершил словами: "Слава - Украине!".

Заместитель командира 65-й оперативной группы Шестого флота Военно-морских сил США капитан 1-го ранга Кайл Гантт (Kyle Gantt) заявил, что буквально завтра начинается подготовка к международным учениям «Си Бриз-2022».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом офицер заявил сегодня в Одессе во время церемонии закрытия учений нынешнего года.

«Наша работа по проведению «Си Бриз-2021» завершена, но уже завтра начнется подготовка к учениям «Си Бриз-2022»», - сказал военный.

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Он отметил, что «Си Бриз», начиная с 1997 года, проводятся в формате глобального партнерства ради мира. Офицер подчеркнул, что за последние две недели (время учений) были опубликованы порядка 15 тыс. статей об учениях на 30-ти языках.

«Эти учения являются свидетельством того, что 30 наций объединяются, чтобы признать права всех других наций, чтобы действовать и учиться вместе в международных водах и воздушном пространстве. Эти учения - демонстрация нашей совместной решимости и готовности поддерживать мир и стабильность в Черноморском регионе», - подчеркнул Гантт.

Он отметил, что «Си Бриз-2021» дали возможность Шестому флоту ВМС США и представителям других стран-участниц учений отработать совместные маневры в Черноморском регионе с целью повышения совместимости, содействия безопасности и стабильности.

«Возможно, эти учения завершаются, однако Соединенные Штаты Америки и страны -партнеры НАТО на протяжении всего года объединяются, чтобы обеспечить мирную ситуацию в регионе», - заявил капитан Гантт, добавив, что в следующем году надеется увидеть еще больше стран-участниц учений.

Он выразил признательность за совместную работу всем участникам учений, отдельно выразил признательность ВМС Украины и Одессе - как принимающей стороне.

Свое обращение представитель Шестого флота США закончил словами: «Слава - Украине!».

Все военнослужащие, присутствовавшие на церемонии, ответили ему бурными аплодисментами, а украинские моряки выкрикнули: «Героям - слава!».

Военные учения "Си Бриз-2021"

Сегодня в Одессе завершились самые масштабные за свою историю международные учения «Си Бриз». В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях, которые стартовали 18 июня, участвовали эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

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Автор: Лариса Козовая