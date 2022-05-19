Экс-президент подозревается в организации в 2014 году незаконной переправки не менее 20 лиц через государственную границу Украины в РФ.

Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который подозревается в организации в 2014 году незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса).

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"Экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 лиц через государственную границу Украины в г. Анапа Краснодарского края Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году свидетель по делу о госизмене Януковича в суде рассказал о том, как бывший президент Украины тайно оставил свою резиденцию и выехал в Россию в 2014 г.

Так, по словам Олеся Шарана, Януковича все время сопровождала его охрана. Он сказал, что, в частности, во время остановки в Крыму на территории воинской части Янукович собрал работников УГО, которые его сопровождали, и спросил, кто хочет ехать вместе с ним. По словам Шарана, те, кто согласился, написали заявления об увольнении из УГО.

В свою очередь Янукович написал заявление об отказе от государственной охраны. Затем экс-президент с теми, кто согласился ехать с ним, уехал в неизвестном направлении.

Справка УНИАН. Экс-президент Украины Виктор Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

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