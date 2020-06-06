Праймериз на должность городского головы Киева в партии "Слуга народа" состоится в два этапа - Зеленский

Президент напомнил, что в окончательном варианте кандидатом будет один человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что праймериз среди потенциальных кандидатов на должность городского головы Киева от партии «Слуга народа» состоится в два этапа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом.

"Многие первый раз в Верховной Раде, я понимаю, им почти надоело быть в парламенте, хотят быть "королями Вселенной ". Они хотят попробовать быть мэрами Киева от партии" Слуга народа", - сказал Зеленский.

"Мэром (кандидатом в мэры - УНИАН) от партии «Слуга народа» будет один человек. Они (члены партии - УНИАН) захотели праймериз, и это нормально. Будут внутренние праймериз в партии "Слуга народа", куда войдут, и это правда, не только люди из "Слуги народа", - добавил президент.

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По его словам, все кандидаты должны продемонстрировать программу: "Что они собираются делать с Киевом".

Вторым этапом, добавил президент, политическая сила изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, у которой будет больше шансов на победу на выборах городского головы столицы.

"Ляшко (главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко - УНИАН) тоже нормально, тоже неплохой", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции «Слуга народа» обратились к Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили благодаря этому определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

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