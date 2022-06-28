Ранее сегодня стало известно о похищении оккупантами мэра Херсона.

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение председателя Херсонской ОДА.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение - Лагуты Геннадия Николаевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации", - сообщил он.

Сам Лагута на это решение пока не отреагировал.

Как писал УНИАН, ранее сегодня советник мэра Херсона Игоря Колыхаева Галина Ляшевская сообщила, что его похитили во временно оккупированном городе.

По ее словам, это связано с отказом Колыхаева сотрудничать с оккупационными властями. Ляшевская подчеркнула, что опасается за жизнь Колыхаева.

Председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута является представителем политсилы "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити!".

Напомним, Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

В мае секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, нет что окончательного ответа на вопрос о том, почему российским оккупантам удалось быстро продвинуться из Крыма по Херсонской области.

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