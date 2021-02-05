Сегодня в Верховной Раде Украины состоится Час вопросов к правительству о результатах проведения карантинных мер, введенных правительством в январе, и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.
Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания ВР.
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Сегодня предполагается рассмотреть проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Кроме того, сегодня планируется рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.
Также сегодня будет рассматриваться законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронной форме и проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.
Среди прочего, должен рассматриваться проект закона об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины и проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.
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