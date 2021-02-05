Также сегодня депутаты должны рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Сегодня в Верховной Раде Украины состоится Час вопросов к правительству о результатах проведения карантинных мер, введенных правительством в январе, и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.

Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания ВР.

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Сегодня предполагается рассмотреть проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Кроме того, сегодня планируется рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.

Также сегодня будет рассматриваться законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронной форме и проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

Среди прочего, должен рассматриваться проект закона об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины и проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

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Автор: Татьяна Поляковская