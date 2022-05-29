Санкции против России не снимут до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины.

Россия переживает стресс от западных санкций, введенных из-за жестокого нападения на Украину.

Об этом пишут британские разведчики.

Они упомянули недавнее заявление зама главы МИД РФ Андрея Руденко, который призвал Украину разминировать территорию Одесского порта для предоставления гуманитарного коридора судов.

Просьба Руденко к Украине соответствует основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями: представление альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории.

В данном случае Украина установила морские мины только из-за сохраняющейся реальной угрозы российских морских десантов из Черного моря, напоминают военные.

В разведке отметили, что Россия продемонстрировала, готова ли она использовать глобальную продовольственную безопасность в своих политических целях, а затем представить себя разумным игроком и обвинить Запад во всех неудачах.

"Попытка России добиться ослабления международных санкций также подчеркивает стресс, который санкции оказывают на режим", - констатируют в разведке.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

Вас также могут заинтересовать новости: