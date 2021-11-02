Михаил Радуцкий отметил, что в Украине ежедневно умирает "несколько боингов" граждан.

Народные депутаты не имею право требовать от людей то, что не делают сами. Дикая ситуация, когда в стране, где ежедневно умирает от COVID-19 "несколько боингов" граждан, слышать от нардепа теории заговора.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью Украина 24.

"Я считаю, что народные депутаты, видя, что страна в день хоронит столько же, сколько мы хороним, когда гибнет несколько боингов… Вы же помните, как мы соболезновали, когда про МАУ писали? Когда принимают законы, которые требуют от людей чего-либо, депутаты не имеют право не делать то же самое, что требуют от людей", - отметил Радуцкий.

При этом он указал, что народные избранники должны личным примером показывать, что и как должно происходить, а не озвучивать свои "закидоны".

Читайте такжеЖена Шуфрича привилась российской вакциной "Спутник V", но потом выбрала другую"И цена всех этих "закидонов" про 5G и всего остального – это три боинга в сутки. Мы потеряли за период эпидемии целый город", - заявил политик.

По его словам, в "Слуге народа" тоже есть нардепы, которые считают, что вакцинация – это вживление чипа-передатчика для того, чтобы пользоваться 5G.

"К счастью, во всех фракциях подавляющее большинство людей понимают эту угрозу и что такое – спасать страну. Я очень доволен этим на самом деле. Уверен, что в Раде большинство – вменяемые люди. Пока у меня сомнений нет, что есть 226", - подытожил Радуцкий.

Справка УНИАН. Вживление передатчика 5G - антинаучная теория о предполагаемом вреде пятого поколения мобильных сетей для человека. Антивакцинаторы стали активно использовать данную теорию, заявляя, что людям вводят не вакцину от COVID-19, а вживляют передатчики 5G. В результате якобы у вакцинированных "блокируется связь с гемоглобином в крови человека", "теряется связь с Богом" и прочие антинаучные заявления.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1 263, медработников – 339. При этом за минувшие сутки в больницах оказались 3 188 человек, выздоровели 12 639 пациентов, но умерли – 700 украинцев.

Читайте такжеВ Харькове крематорий "завален телами" из-за COVID-19: очередь растянулась на 10 дней (фото)За все время пандемии в Украине заболело – 2 955 693 человек, выздоровело – 2 454 737, летальных случаев – 68 727.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

За сутки в Украине 273 307 человек вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек, из них двое человек получили одну дозу за рубежом. Всего проведено 17 968 898 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева