Она отметила, что рада вернуться в Киев 8 мая.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подтвердила, что вернулась в Киев.

Об этом она сообщила на странице посольства США в соцсети. По ее словам, она приехала в столицу на День победы над нацизмом в Европе 8 мая.

"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда на День Победы в Европе. Слава Украине! Мы - вместе с Украиной", - сообщила Квин.

Она не уточнила, сколько именно времени будет находиться в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд западных журналистов сообщил, что дипломаты посольства США вернулись в Киев. Но сообщений о возобновлении работы американского посольства в столице на постоянной основе пока нет.

2 мая временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что до конца месяца посольство США может вернуться работать в Киев, если позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, сотрудники посольства США покинули страну перед вторжением России, которое началось 24 февраля. Это было сделано из соображений безопасности. Возвращение дипломатов в столицу Украины посвящено празднованию Дня Победы.

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