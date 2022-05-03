По словам Псаки, цель США - вновь открыть посольство, чтобы американские дипломаты вернулись в Украину, а не просто "ездили туда-сюда".

В Белом доме сейчас не планируют визит Байдена в Украину, несмотря на его желание это сделать.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает CNN.

По ее словам, пока нет планов относительно поездки Байдена в Украину, несмотря на визиты американских чиновников.

"Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценку... И, как вы знаете, наша цель - вновь открыть посольство, чтобы наши дипломаты вернулись туда, не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране. И я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но нет, нет таких планов в работе", - отметила Псаки.

Напомним, Байден подготовил инициативу, которая позволит передавать активы олигархов РФ Украине.

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